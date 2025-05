Unerwartet musste die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied erstmals in diesem Jahr auf eigenem Platz drei Punkte abgeben. Sie unterlag dem SV Nanzdietschweiler, der die Partie spät drehte.

Das Fußballjahr 2025 stand bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied bisher unter dem Schlagwort Stabilität. Gute Leistungen wurden mit guten Resultaten belohnt. Nun gab es den ersten Ausrutscher. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz unterlag der Fußball-Landesligist dem Abstiegskandidaten SV Nanzdietschweiler mit 2:3 (1:1).

„Drei Gegentore gegen einen Gegner dieser Kategorie sollten wir eigentlich nicht kassieren“, sagte SGM-Trainer Jens Bohr und fügte an: „Aber so ist das manchmal gegen Gegner, die unbedingt noch jeden Punkt brauchen, die werfen alles rein, und dann passieren solche Spielverläufe.“ Die Meisenheimer führten lange mit 2:1, kassierten in der Schlussphase aber die beiden Gegentore durch Yannick Mahl (80., 87.), die das Spiel drehten.

„Wir haben verpasst, das dritte und vierte Tor nachzulegen. Dann wäre die Partie entschieden gewesen.“

Jens Bohr

Knackpunkt war für Bohr aber etwas anderes, wie er analysierte: „Wir haben verpasst, das dritte und vierte Tor nachzulegen. Dann wäre die Partie entschieden gewesen.“ Die Reihe der Spieler, die vergaben, war lang: Moritz Wurdel, Laurenz Fach, Alex Tiedtke und Marc-André Schneider. Besser machte es Nico Praß mit einem tollen Schuss aus 20 Metern zum 1:0 (20.). Das 1:1 von Sven Vogelgesang (40.) konterte Leon Bock, der einen zu kurzen Rückpass der Nanzdietschweilerer erlief, den Torwart umkurvte und einschob. 55 Minuten waren da gespielt, und vieles deutete auf den nächsten SGM-Sieg hin.

Zehn Minuten später wechselte Bohr fünf Akteure auf einen Schlag ein. Gab das einen Bruch? „Nein, zumal ja nur erfahrene Spieler kamen. Wenn das ein Spieler als Grund für die Niederlage anführt, würde ich es als Ausrede nicht akzeptieren“, sagte Bohr, der ergänzte: „Mit Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft war ich auch zufrieden, das hat alles gepasst.“

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Secker (65. Fach), P. Mohr (65. Michael), Maurer, Hautz, Wurdel – Giselbrecht (65. Mau. Lörsch), Bock (65. Schneider), Höft, Praß (65. Steffen) – Tiedtke.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15.15 Uhr, beim TuS Hohenecken.