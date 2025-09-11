Der Trend spricht gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Doch ein Trend lässt sich ja auch stoppen und umkehren – beispielsweise mit einem Dreier gegen den TuS Bedesbach-Patersbach.

Es ist so etwas wie ein Derby. Im TuS Bedesbach reist am Samstag um 17 Uhr der Landesligist mit der zweitkürzesten Fahrtstrecke zur SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Der Aufsteiger hat seine Daseinsberechtigung in der Fußball-Landesliga mit Rang drei eindrucksvoll nachgewiesen.

Bei den Meisenheimern geht es zuvorderst darum, auf sich selbst zu schauen. Die vergangenen Spiele verliefen nicht optimal, mit dem 0:4 in Trippstadt als Stimmungskiller. „Ja, wir wollen den Schalter umlegen“, sagt SGM-Trainer Jens Bohr und erläutert, wie das klappen soll: „Wir müssen konzentrierter im letzten Drittel zur Sache gehen. Daran haben wir im Training gearbeitet.“ Im zurückliegenden Heimspiel gegen den SV Hermersberg klappte das auch, allerdings vergaß die SGM, Tore zu schießen. Das soll nicht erneut passieren. Gespielt wird in Meisenheim, auf dem Kunstrasen möchten die Gastgeber ihre spielerischen Vorteile nutzen. Der Kader bleibt fast unverändert, Timon Edinger kehrt ins Aufgebot zurück.