Ein letztes Mal tritt die SG Kirn/Kirn-Sulzbach, die eigentlich zum Inventar gehörte, in der Fußball-Landesliga an. In Ramstein treffen gleich zwei Absteiger aufeinander.

Eigentlich liegt eine Saison zum Vergessen hinter der SG Kirn/Kirn-Sulzbach. 28 Niederlagen in 29 Spielen wurden in der Fußball-Landesliga notiert. Doch bis auf eine Ausnahme sind die Kirner immer angetreten, waren oft konkurrenzfähig, und auch der Zusammenhalt im Team stimmte. Und so reisen die Kirner auch noch einmal mit einem „ordentlichen Kader“, wie Trainer Jens Wückert findet, zum letzten Saisonspiel. Die Partie beim FV Ramstein wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

„Wir rufen vor dem letzten Spiel keine großen Ziele mehr aus“, sagt Wückert schmunzelnd und ergänzt: „Es geht darum, Spaß zu haben und ein gutes Ergebnis einzufahren.“ Das liegt dieses Mal auch durchaus in Reichweite, denn die Ramsteiner sind als Vorletzter ebenfalls abgestiegen, und mit 14 Punkten ist ihre Ausbeute nicht wirklich fetter als die der Kirner. Das Aufgebot der SG wird sich nur unwesentlich verändern, eventuell steht Achille Ebongue wieder zur Verfügung.