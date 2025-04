In Zweibrücken gab es die nächste Niederlage für Landesliga-Absteiger SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Doch die hielt sich dank einer ordentlichen Leistung in Grenzen.

Eines ihrer besseren Auswärtsspiele in dieser Saison haben die Landesliga-Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach beim 2:5 (1:3) beim Tabellendritten TSC Zweibrücken abgeliefert. „Vor allem wenn ich unsere Personallage ins Verhältnis setze zur gezeigten Leistung, bin ich mit den Jungs sehr zufrieden“, bilanzierte SGK-Trainer Jens Wückert.

In Thomas Graf und Ramin Muradi hatten zwei Zweitmannschaftsspieler in der Startformation gestanden. „Tommy spielt dann gegen Tim Wachall, der im Sommer nach Elversberg wechselt, und löst das richtig gut“, lobte Wückert den Aushilfsakteur, der auf der rechten Abwehrseite agierte. In der Offensive erzielten die Kirner im 25. Saisonspiel erst zum dritten Mal mehr als ein Tor. „Das 1:1 war zwar ein Eigentor, aber ein erzwungenes Eigentor, weil Nils Pascher den Zweibrücker sehr geschickt attackiert hat. Wenn Nils da nicht hingeht, fällt das Tor nicht“, schilderte Wückert das Selbsttor, das Tobias Schön unterlief (11.). Zuvor (8.) und danach (30.) hatte Alex Styben für den TSC getroffen.

Bitter für die Kirner: Das 1:3 durch Dylen Sodji fiel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch einen unnötig verursachten Freistoß und das 1:4 (54.) durch Maximilian Decker in der besten Phase der Kirner, der stark aus der Pause gekommen waren. Pascher verkürzte denn auch auf 2:4 (63.). „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Sascha Glöckner am Ende das Ergebnis mit vielen guten Paraden im Rahmen gehalten hat. Es wäre schade gewesen, wenn wir da mit einem hohen Resultat aus der Partie gegangen wären“, sagte Wückert. So markierte Sodji (78.) nur noch den Endstand. „Nils ist in einer richtig guten Verfassung. Er gibt immer Vollgas. Deshalb freut es mich auch, dass er sich aktuell mit Toren belohnt“, lobte Wückert den Torschützen Pascher.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Glöckner – Graf, Ebongue, Hahn, N. Nikodemus – Schönheim, Gündesli, Ri. Jelacic (78. Lanz) – Rusch, Pascher, Muradi (60. Thiago).