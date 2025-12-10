Trainer muss im Sommer gehen SG Hüffelsheim verlängert Vertrag mit Weingärtner nicht Sascha Nicolay 10.12.2025, 14:57 Uhr

i André Weingärtner (rechts) muss den Platz an der Seitenlinie bei der SG Hüffelsheim räumen. Im Sommer trennen sich die Wege des Verbandsligisten und des Trainers. Klaus Castor

An den Ergebnissen in der Verbandsliga hat die SG Hüffelsheim laut Sportchef Simon Engelbert nichts auszusetzen. Doch der „Hüffelsheimer Weg“ bestehe aus mehreren Säulen, und deshalb muss Cheftrainer André Weingärtner seinen Platz im Sommer räumen.

Die Wege von Fußball-Verbandsligist SG Hüffelsheim und Cheftrainer André Weingärtner trennen sich im Sommer. „Wir haben uns dazu entschlossen, den am Ende der aktuellen Saison auslaufenden Vertrag mit unserem Coach André Weingärtner nicht zu verlängern“, erklärt der sportliche Leiter des Vereins, Simon Engelbert.







