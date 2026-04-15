Das kommt überraschend: André Weingärtner und die Mannschaft der SG Hüffelsheim hatten sich trotz der geplanten Trennung im Sommer zusammengerauft. Doch nun zog die Sportliche Leitung einen sofortigen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit.
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Nun kam das Ende doch früher als gedacht: André Weingärtner wurde vom Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt. Ursprünglich sollten sich die Wege des ambitionierten Vereins und des nicht weniger ambitionierten Coaches erst im Sommer trennen.