Keine Veränderungen erkennbar SG Hüffelsheim stellt André Weingärtner sofort frei Olaf Paare 15.04.2026, 12:00 Uhr

i Aus und vorbei: André Weingärtner (rechts) wird das Team der SG Hüffelsheim nicht mehr betreuen. Simon Engelbert (links), der Sportliche Leiter, hat die sofortige Trennung verkündet. Klaus Castor

Das kommt überraschend: André Weingärtner und die Mannschaft der SG Hüffelsheim hatten sich trotz der geplanten Trennung im Sommer zusammengerauft. Doch nun zog die Sportliche Leitung einen sofortigen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit.

Nun kam das Ende doch früher als gedacht: André Weingärtner wurde vom Fußball-Verbandsligisten SG Hüffelsheim mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt. Ursprünglich sollten sich die Wege des ambitionierten Vereins und des nicht weniger ambitionierten Coaches erst im Sommer trennen.







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