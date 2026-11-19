Investitionen in den sportlichen Kader und in die Struktur des Vereins sind das eine. Die aufstrebende SG Hüffelsheim plant aber auch Investitionen in die Infrastruktur – auch um auf einen Aufstieg in die Oberliga vorbereitet zu sein.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Hüffelsheim wird nicht einen Teil ihrer Jugendabteilung nach Niederhausen umsiedeln. Der Verein hat sein Angebot, den verwaisten Sportplatz in Niederhausen zu kaufen, zurückgezogen.Seit der Auflösung des FSV Niederhausen liegt der Platz am Stausee, der der Gemeinde Niederhausen gehört, brach.