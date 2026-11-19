Investitionen in Infrastruktur SG Hüffelsheim plant für einen Oberliga-Aufstieg Olaf Paare 19.11.2026, 21:29 Uhr

i So sah der Sportplatz in Niederhausen im Sommer aus. Die SG Hüffelsheim wollte das Gelände nach dem Kauf reaktivieren und renovieren. Daraus wird nun nichts. Der Verein hat das Kaufangebot zurückgezogen. Malin Märtens

Investitionen in den sportlichen Kader und in die Struktur des Vereins sind das eine. Die aufstrebende SG Hüffelsheim plant aber auch Investitionen in die Infrastruktur – auch um auf einen Aufstieg in die Oberliga vorbereitet zu sein.

Die SG Hüffelsheim wird nicht einen Teil ihrer Jugendabteilung nach Niederhausen umsiedeln. Der Verein hat sein Angebot, den verwaisten Sportplatz in Niederhausen zu kaufen, zurückgezogen.Seit der Auflösung des FSV Niederhausen liegt der Platz am Stausee, der der Gemeinde Niederhausen gehört, brach.







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