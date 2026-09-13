6:0-Statement in Dudenhofen SG Hüffelsheim mit Ruhe und Top-Leistung auf Rang eins Olaf Paare 13.09.2026, 18:47 Uhr

i Jokerglück: Leon Kern (rotes Trikot) erzielte in Dudenhofen mit dem ersten Ballkontakt ein Traumtor für die SG Hüffelsheim. Klaus Castor

Die Vorderpfalz liegt der SG Hüffelsheim. Auch das dritte Auswärtsspiel in dem Landstrich endete mit einem klaren Sieg. Das 6:0 in Dudenhofen war zudem eine sehr gute Antwort auf die Derby-Niederlage gegen die Eintracht.

Die SG Hüffelsheim steht seit Sonntag, 16.53 Uhr, auf dem Platz, auf dem sie sich auch gerne am Saisonende der Fußball-Verbandsliga sehen würde, auf Rang eins. Der Sprung auf den Platz an der Sonne gelang mit einem doppelten Ausrufezeichen: Beim Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen siegten die Hüffelsheimer mit 6:0 (3:0).







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