Die Vorderpfalz liegt der SG Hüffelsheim. Auch das dritte Auswärtsspiel in dem Landstrich endete mit einem klaren Sieg. Das 6:0 in Dudenhofen war zudem eine sehr gute Antwort auf die Derby-Niederlage gegen die Eintracht.
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Die SG Hüffelsheim steht seit Sonntag, 16.53 Uhr, auf dem Platz, auf dem sie sich auch gerne am Saisonende der Fußball-Verbandsliga sehen würde, auf Rang eins. Der Sprung auf den Platz an der Sonne gelang mit einem doppelten Ausrufezeichen: Beim Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen siegten die Hüffelsheimer mit 6:0 (3:0).