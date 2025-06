Die SG Hüffelsheim hat sich im Defensivbereich weiter verstärkt. Der Fußball-Verbandsliga-Aufsteiger hat Elias Ludwig verpflichtet. Der 25-Jährige spielte in der vergangenen Saison bei Verbandsliga-Absteiger VfR Baumholder und kam dort auf 22 Einsätze.

„Elias Ludwig ist ein interessanter Defensivspieler, der in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren sehr gut ausgebildet worden ist“, erklärt Simon Engelbert, der Sportliche Leiter der Hüffelsheimer. Tatsächlich spielte Ludwig beispielsweise im Jugendbereich der TSG Hoffenheim sowie des 1. FC Kaiserslautern und kam dort auch in der Jugend-Bundesliga zum Einsatz. Für den 1. FCK II bestritt und Hassia Bingen bestritt er drei Spiele in der Oberliga, für den FK Pirmasens II 19 Verbandsliga-Partien, ehe er zum SC Idar-Oberstein wechselte, wo er in der Saison 2023/2024 unter den Trainern Andy Baumgartner und Christian Henn 18-mal in der Verbandsliga zum Zug kam.

„Wenn er physisch stabil ist, dann ist er in der Defensive eine echte Waffe“

Simon Engelbert

Nach einer Saison vornehmlich in der zweiten Mannschaft des SC in der Bezirksliga wechselte Ludwig zu Beginn der vergangenen Runde zum VfR Baumholder. Dort war er sofort Stammspieler und zeigte seine Qualitäten als Innenverteidiger oder „Sechser“. Verletzungen haben den Allrounder aber zurückgeworfen. „Wenn er physisch stabil ist, dann ist er in der Defensive eine echte Waffe“, erklärt Engelbert und betont: „Die sportliche Perspektive bei uns hat ihn überzeugt.“ Auch Trainer André Weingärtner sei „maximal überzeugt und voller Vorfreude“ auf den Neuzugang.

Ludwig wohnt ab August in Rockenhausen. „Seinen Umzug dorthin hat er uns als entscheidenden Wechselgrund genannt“, erklärt Matthias Dingert, der Sportliche Leiter des VfR Baumholder. Bei der SG Hüffelsheim freut man sich nicht nur aus fußballerischen Gründen auf Elias Ludwig. „Er passt auch menschlich sehr gut zu uns“, sagt Engelbert.

Seinen ersten Auftritt im SGH-Trikot könnte Ludwig am Samstag beim Sportfest des VfL Algenrodt haben, wo die Hüffelsheimer um 17 Uhr auf den SC Idar-Oberstein treffen.