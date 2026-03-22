Auftrag erfüllt, auch wenn es nur einen Achtungszähler für das 3:3 gab: Die SG Hüffelsheim hat bei Spitzenreiter TuS Mechtersheim nachgewiesen, dass sie in der Rückrunde mit den Topteams mithalten kann.
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Mit einem lachenden und einem weinenden Auge saßen die Verbandsliga-Fußballer der SG Hüffelsheim nach dem Gastspiel beim TuS Mechtersheim auf der Heimreise in ihren Fahrzeugen. Auf der einen Seite hatten sie dem Tabellenführer die Stirn geboten. Auf der anderen Seite kassierten sie in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3 (2:2)-Endstand.