Verbandsliga 25/26 in Fakten SG Hüffelsheim hat beste Unterhaltung geliefert Matthias Schlenger 24.06.2026, 11:58 Uhr

i Zwei Klubs aus dem Kreis Bad Kreuznach sind in einigen Verbandsliga-Statistiken spitze. In Spielen mit Beteiligung der SG Hüffelssheim (in rot) fielen die meisten Tore, die SG Eintracht Bad Kreuznach (in blau) kassierte die meisten Karten. Castor Klaus. Klaus Castor

Wer kassierte die meisten Feldverweise? Wie viele Elfmetertore gab es? Welcher Spieler war der älteste? Wohin zog es die meisten Zuschauer? Diese und andere Fragen beantwortet unser großer Statistik-Text zur Verbandsliga-Rückrunde.

Die Fußball-Verbandsliga bot auch in der Rückrunde Spektakel und Kuriositäten. Interessant: Alle Vorjahresaufsteiger schafften den Ligaverbleib. Die SG Hüffelsheim auf Platz fünf war Beste dieses Terzetts. Die Wege der Oberliga-Absteiger des Jahres gehen derweil auseinander: Während der TuS Mechtersheim die Scharte sofort auswetzte und Viktoria Herxheim wenigstens im Mittelfeld landete, muss der SV Morlautern sich zum zweiten Mal in Folge auf ...







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