Wer kassierte die meisten Feldverweise? Wie viele Elfmetertore gab es? Welcher Spieler war der älteste? Wohin zog es die meisten Zuschauer? Diese und andere Fragen beantwortet unser großer Statistik-Text zur Verbandsliga-Rückrunde.
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Die Fußball-Verbandsliga bot auch in der Rückrunde Spektakel und Kuriositäten. Interessant: Alle Vorjahresaufsteiger schafften den Ligaverbleib. Die SG Hüffelsheim auf Platz fünf war Beste dieses Terzetts. Die Wege der Oberliga-Absteiger des Jahres gehen derweil auseinander: Während der TuS Mechtersheim die Scharte sofort auswetzte und Viktoria Herxheim wenigstens im Mittelfeld landete, muss der SV Morlautern sich zum zweiten Mal in Folge auf ...