Vertrag verlängert SG Hüffelsheim bindet Trainer Lüllig länger an sich Olaf Paare 15.11.2026, 12:29 Uhr

i Bleibt Trainer der SG Hüffelsheim: Christian Lüllig (Mitte), der sich vor dem Spiel in Waldalgesheim mit Alemannen-Coach Elvir Melunovic austauschte. Edgar Daudistel

Vor dem Rückrundenstart dehnen die SG Hüffelsheim und ihr Trainer Christian Lüllig ihre Zusammenarbeit aus. Verein und Coach äußern sich zur Vertragsverlängerung.

Vertrauen – dieses Wort ist extrem oft zu hören, wenn es um die Vertragsverlängerung von Christian Lüllig als Cheftrainer der SG Hüffelsheim geht. Der Fußball-Verbandsligist und sein Coach werden bis mindestens Sommer 2028 gemeinsame Sache machen.„Das Grundvertrauen in die Arbeit und in die Zusammenarbeit mit Christian ist riesig“, erklärte Lars Winter, der Sportvorstand der SGH, der die Vertragsverlängerung verkündete.







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