Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein setzt klar auf die Karte Jugend. Dazu gehören aber nicht nur eigene Nachwuchsspieler, sondern auch externe Zugänge, wie zwei Neue aus der Landesliga zeigen.
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Der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, Tabellensechster der Fußball-Bezirksliga, ist ein echter Transfercoup gelungen. In Felix Hadamitzky und Leon Baderschneider schließen sich zwei landesligaerprobte Youngster der Eichelberg-Auswahl an.Beide wechseln vom Nachbarn, dem TuS Hackenheim zum Bezirksligisten.