Landesliga-Juwel kommt SG Fürfeld gelingt ein Transfer-Hammer Olaf Paare 06.04.2026, 10:11 Uhr

i Erweitern den Kader und freuen sich schon jetzt auf die neue Saison (hinten von links): Arnold Fricker (neuer Coach der zweiten Mannschaft), die Zugänge Can Özcan, Samuel Schmitt, Joshua Steeg, Leon Baderschneider (von TuS Hackenheim), Frederik Azzouz, Leon Fricker, Cheftrainer Sebastian Kilp sowie (vorne von links) Jörn Zillmann (Abteilungsleiter), Yannis Klein, Felix Hadamitzky (vom TuS Hackenheim), Colin Schloßstein, Mike Wettstein, Michael Greco und Tobias Riederle (neuer Coach der zweiten Mannschaft). SG Fürfeld/Zillmann

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein setzt klar auf die Karte Jugend. Dazu gehören aber nicht nur eigene Nachwuchsspieler, sondern auch externe Zugänge, wie zwei Neue aus der Landesliga zeigen.

Der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, Tabellensechster der Fußball-Bezirksliga, ist ein echter Transfercoup gelungen. In Felix Hadamitzky und Leon Baderschneider schließen sich zwei landesligaerprobte Youngster der Eichelberg-Auswahl an.Beide wechseln vom Nachbarn, dem TuS Hackenheim zum Bezirksligisten.







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