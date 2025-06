Dass Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach sein letztes Saisonspiel mit 1:6 verloren hat, war nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger war, dass die SGE-Reserve in der A-Klasse 2:1 siegte – und daran hatte auch die Erste ihren Anteil.

Für den Gesamtverein SG Eintracht Bad Kreuznach hatte eines Priorität: Die zweite Mannschaft sollte in der A-Klasse bleiben – und das tat sie mit dem 2:1 beim TuS Roxheim. Diesem Ziel ordnete sich die sowieso schon personell gebeutelte Erste um Coach Thorsten Effgen in der Fußball-Verbandsliga unter. Das zu verschmerzende Resultat war ein 1:6 (0:3) bei Absteiger FSV Offenbach. Die Eintracht beendet die Saison auf dem siebten Rang mit 51 Punkten.

„Fokus war die Zweite, wir haben einiges abgegeben, auch wenn sich personell einiges zugespitzt hatte, aber das haben wir gerne gemacht im Sinne des Vereins“, sagte Effgen, der nur einen Wechsel vornahm. Und zwar kam der 54-jährige Betreuer und frühere Keeper Frank Orben zu seinem Verbandsliga-Debüt – und spielte zu null. „Einen hat er noch entschärft“, schmunzelte Effgen. Der etatmäßige Keeper Fabian Haas musste dagegen sechsmal hinter sich greifen, für die Offenbacher eröffnete Trey Hlywka den Torreigen (10.), Agmir Bajraktari erhöhte nach 23 Minuten auf 2:0, Mex Messerschmitt auf 3:0 nur eine Minute später. Mit diesem Stand ging es in die Kabinen.

Darcan erzielt den Ehrentreffer zum 1:6

Dem Bad Kreuznacher Kapitän Deniz Darcan war nach 62 Minuten der Ehrentreffer vorbehalten, für den FSV waren nochmals Messerschmitt (69.), Jakob Born (80.) und Samuel Hartmann (86.) erfolgreich. „Das Ergebnis sieht sehr deutlich aus, aber das war es nicht. Wir hatten auch dreimal Pfosten und Latte, es war auf beiden Seiten sehr luftig“, fand Effgen. „Bei uns war es aber immer so: Wenn wir unsere Chance vorne nicht gemacht haben, haben wir hinten einen Konter kassiert.“ Aber das war an diesem Nachmittag an der Queich nicht großartig wichtig. „Auf der Bank haben wir uns ständig informiert, wie es bei der Zweiten steht“, sagte Effgen – und verabschiedete sich Richtung Eintracht-Vereinsheim, wo der Nichtabstieg der Reserve gefeiert wurde.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Haas (87. Orben) – Özel, Blenske, Kreuznacht, Brunswig, Akcan – Baumann, Strunk, Molnar, Schäfer – Darcan.