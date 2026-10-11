Der SC Idar-Oberstein spielte erwachsen, während die SG Eintracht Bad Kreuznach im Nahe-Derby der Verbandsliga enttäuschte. Der 1:0-Sieg für den SC schmeichelte den Gästen, die zwei Feldverweise auf Zeit und eine Gelb-Rote Karte einsteckten, noch.
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Eine überraschend eindeutige Angelegenheit war das Nahe-Derby zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga. Der 1:0–Endstand vermittelt gar nicht so recht, wie einseitig das Duell, wie chancenlos die SG Eintracht war.