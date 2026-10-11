Derby mit vielen Feldverweisen
SG Eintracht parkt den Bus, der SC Idar presst ihn weg
Alessandro Marino (am Boden) ist gefoult worden. Gleich hagelt es Feldverweise für die SG Eintracht Bad Kreuznach bei der 0:1-Ni
Alessandro Marino (am Boden) ist gefoult worden. Gleich hagelt es Feldverweise für die SG Eintracht Bad Kreuznach bei der 0:1-Niederlage beim SC Idar-Oberstein. SGE-Kapitän Deniz Dracan ist fassungslos, könnte aber mit seiner Geste auch die Chancenlosigkeit seiner Mannschaft andeuten.
Stefan Ding

Der SC Idar-Oberstein spielte erwachsen, während die SG Eintracht Bad Kreuznach im Nahe-Derby der Verbandsliga enttäuschte. Der 1:0-Sieg für den SC schmeichelte den Gästen, die zwei Feldverweise auf Zeit und eine Gelb-Rote Karte einsteckten, noch.

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Eine überraschend eindeutige Angelegenheit war das Nahe-Derby zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga. Der 1:0–Endstand vermittelt gar nicht so recht, wie einseitig das Duell, wie chancenlos die SG Eintracht war.
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