Derby mit vielen Feldverweisen SG Eintracht parkt den Bus, der SC Idar presst ihn weg Sascha Nicolay 11.10.2026, 10:45 Uhr

i Alessandro Marino (am Boden) ist gefoult worden. Gleich hagelt es Feldverweise für die SG Eintracht Bad Kreuznach bei der 0:1-Niederlage beim SC Idar-Oberstein. SGE-Kapitän Deniz Dracan ist fassungslos, könnte aber mit seiner Geste auch die Chancenlosigkeit seiner Mannschaft andeuten. Stefan Ding

Der SC Idar-Oberstein spielte erwachsen, während die SG Eintracht Bad Kreuznach im Nahe-Derby der Verbandsliga enttäuschte. Der 1:0-Sieg für den SC schmeichelte den Gästen, die zwei Feldverweise auf Zeit und eine Gelb-Rote Karte einsteckten, noch.

Eine überraschend eindeutige Angelegenheit war das Nahe-Derby zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Fußball-Verbandsliga. Der 1:0–Endstand vermittelt gar nicht so recht, wie einseitig das Duell, wie chancenlos die SG Eintracht war.







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