Turnier in Waldalgesheim SG Eintracht Bad Kreuznach führt nach zehn Minuten 4:0 Sascha Nicolay 05.07.2026, 10:57 Uhr

i Pierre Merkel (am Ball) brachte den TuS Hackenheim gegen die SG Hüffelsheim in Führung. Am Ende hieß es aber 3:1 für die Hüffelsheimer beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier in Waldalgesheim. Edgar Daudistel

Richtig viele Tore sahen die Zuschauer an den ersten beiden Spieltagen des Rhein-Nahe-Liga-Turniers des SV Alemannia Waldalgesheim. Spannend ging es dabei in der Partie der SG Hüffelsheim gegen den TuS Hackenheim zu.

In Waldalgesheim rappelte es mächtig im Karton. Satte 26 Tore sind an den ersten beiden Tagen beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim in vier Partien gefallen. „Es war richtig was los auf bei uns auf dem Platz“, bestätigte Turnierleiter Peter Wils lachend, ehe er festhielt: „Alles ist fair geblieben, die Spieler waren sehr diszipliniert.







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