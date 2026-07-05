Richtig viele Tore sahen die Zuschauer an den ersten beiden Spieltagen des Rhein-Nahe-Liga-Turniers des SV Alemannia Waldalgesheim. Spannend ging es dabei in der Partie der SG Hüffelsheim gegen den TuS Hackenheim zu.
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In Waldalgesheim rappelte es mächtig im Karton. Satte 26 Tore sind an den ersten beiden Tagen beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim in vier Partien gefallen. „Es war richtig was los auf bei uns auf dem Platz“, bestätigte Turnierleiter Peter Wils lachend, ehe er festhielt: „Alles ist fair geblieben, die Spieler waren sehr diszipliniert.