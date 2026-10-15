Zu Hause gegen SV Büchelberg Setzt die Eintracht wieder Powerplay-Akzente? Olaf Paare 15.10.2026, 11:32 Uhr

i Präsentiert die Eintracht ihr Heimspiel-Gesicht? David Molnar (von links), Deniz Cinar, Fabi Spreitzer, Nils Flühr, Leo Blenske und Malik Schäfer werden sich gegen den SV Büchelberg größte Mühe geben. Edgar Daudistel

Zwei Niederlagen in Folge gilt es zu verdauen. Das geht am besten zu Hause gegen ein Kellerkind. Doch der SG Eintracht Bad Kreuznach fehlen bei dem Unterfangen zwei wichtige Spieler.

Baris Yakut ist verschnupft. Eine Erkältung bremst den Interims-Cheftrainer der SG Eintracht Bad Kreuznach derzeit ein wenig aus. Er ist zwar präsent im Nahe-Stadion, möchte seine Spieler aber nicht anstecken und hält sich deshalb zurück. Auch, um am Samstag um 16 Uhr wieder Vollgas geben zu können, wenn die Eintracht in der Fußball-Verbandsliga den SV Büchelberg empfängt.







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