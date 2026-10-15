Zwei Niederlagen in Folge gilt es zu verdauen. Das geht am besten zu Hause gegen ein Kellerkind. Doch der SG Eintracht Bad Kreuznach fehlen bei dem Unterfangen zwei wichtige Spieler.
Lesezeit 2 Minuten
Baris Yakut ist verschnupft. Eine Erkältung bremst den Interims-Cheftrainer der SG Eintracht Bad Kreuznach derzeit ein wenig aus. Er ist zwar präsent im Nahe-Stadion, möchte seine Spieler aber nicht anstecken und hält sich deshalb zurück. Auch, um am Samstag um 16 Uhr wieder Vollgas geben zu können, wenn die Eintracht in der Fußball-Verbandsliga den SV Büchelberg empfängt.