Stimmen zum Derby im Haag Senior des SC Idar lobt Heißmacher Henn und Holländer Sascha Nicolay 15.11.2026, 10:05 Uhr

i Eine symbolische Szene: Segadipa Magassa lässt den Baumholderer Joshua Fuchs links liegen. A-Junior Magassa hatte einen großen Anteil am 5:2-Sieg des SC Idar-Oberstein im Derby. Joachim Hähn

Mit seinen 28 Jahren war Matthias Ruster der älteste Spieler des SC Idar-Oberstein, und er strich den Anteil des Trainerteams am Derbysieg gegen den VfR Baumholder heraus. Doch es gab noch mehr Faktoren, die das 5:2 erklären – einer ist der Rasen.

Vielleicht nahm die 2:5-Niederlage des VfR Baumholder beim SC Idar-Oberstein schon beim Aufwärmen seinen Lauf. Beim VfR musste Innenverteidiger Jonas Brenner passen, und mit ihm verloren die Gäste einen wichtigen kopfballstarken Spieler, der womöglich bei den beiden Standard-Gegentoren zum 2:0 und 3:0 für den SC noch hätte retten können.







Artikel teilen

Artikel teilen