Lang bejubelt bei 7:1 Hattrick Sechs Tore vor Pause: SC Idar fegt über Herxheim hinweg Florian Unckrich 30.08.2026, 20:18 Uhr

i Lennert Arend (rechts) und der SC Idar-Oberstein schwimmen in der Verbandsliga derzeit auf einer Erfolgswelle, sie feierten den dritten Sieg in Folge. Stefan Ding

Alles richtig gemacht haben offensichtlich die Verantwortlichen des SC Idar-Oberstein: Im Spiel eins nach der Beförderung von Christian Henn und Stephan Holländer zu Cheftrainern landete das Team einen Kantersieg in Herxheim.

Hausnummer oder Ausrufezeichen? Trainer Christian Henn musste kurz überlegen und entschied sich mit einem Schmunzeln für „von beidem etwas“. Kein Wunder: Sein SC Idar-Oberstein hatte bei Viktoria Herxheim einen echten Sahnetag erwischt und die Gastgeber vor 133 Zuschauern mit 7:1 abgefertigt.







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