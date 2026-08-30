Lang bejubelt bei 7:1 Hattrick
Sechs Tore vor Pause: SC Idar fegt über Herxheim hinweg
Lennert Arend (rechts) und der SC Idar-Oberstein schwimmen in der Verbandsliga derzeit auf einer Erfolgswelle, sie feierten den
Lennert Arend (rechts) und der SC Idar-Oberstein schwimmen in der Verbandsliga derzeit auf einer Erfolgswelle, sie feierten den dritten Sieg in Folge.
Stefan Ding

Alles richtig gemacht haben offensichtlich die Verantwortlichen des SC Idar-Oberstein: Im Spiel eins nach der Beförderung von Christian Henn und Stephan Holländer zu Cheftrainern landete das Team einen Kantersieg in Herxheim.

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Hausnummer oder Ausrufezeichen? Trainer Christian Henn musste kurz überlegen und entschied sich mit einem Schmunzeln für „von beidem etwas“. Kein Wunder: Sein SC Idar-Oberstein hatte bei Viktoria Herxheim einen echten Sahnetag erwischt und die Gastgeber vor 133 Zuschauern mit 7:1 abgefertigt.
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