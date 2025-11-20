Meisenheimer Zweite siegt Sechs Feldverweise für Karadeniz beim 2:3 20.11.2025, 14:20 Uhr

Nach dem Siegtreffer der SG Meisenheim II eskaliert es beim Nachholspiel in Desloch. Bei einer Rudelbildung hagelt es Feldverweise für Karadeniz.

Die SG Meisenheim II bleibt in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach im Kampf um Rang zwei am VfL Simmertal dran. Die Meisenheimer bezwangen Karadeniz Bad Kreuznach mit 3:2 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Marek Peters (90.). Anschließend gab es eine Rudelbildung um den Schiedsrichter, der zwei Zeitstrafen und eine Gelb-Rote Karte gegen Karadeniz-Spieler verhängte.







