TuS Hackenheim nur 2:2 Schywalski-Geniestreiche werden zweimal gekontert Olaf Paare 05.09.2026, 20:18 Uhr

i Verfolgte das Spiel seines Teams wegen einer Verletzung von der Seitenlinie aus: Tim Hulsey (vorne), der Trainer des TuS Hackenheim. Neben ihm: Pascal Pies, der Sportliche Leiter. Edgar Daudistel

Es läuft nicht nach Plan beim TuS Hackenheim, der auch im vierten Landesliga-Spiel in Folge nicht gewann. Allerdings steht die Punkteausbeute im Widerspruch zu den durchaus ordentlichen Leistungen.

In der Schlussphase zweimal geführt, das Ding aber nicht über die Ziellinie gebracht: Der Ärger bei Fußball-Landesligist TuS Hackenheim über das 2:2 (0:0) beim SC Idar-Oberstein II war groß. „Dieser Ausgang tut brutal weh. Wir haben erneut zwei Punkte verloren“, sagte TuS-Spielertrainer Tim Hulsey.







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