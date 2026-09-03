Schwinn ist sicher, dass sich 1:7 nicht wiederholt

Der Landesliga-Spieltag beginnt am Freitagabend mit einem Nahe-Duell. Der SC Idar-Oberstein II fordert den TuS Hackenheim heraus. Die TuS-Trainer kennen den Haag gut.

Die 1:7-Niederlage in Steinbach ist beim Fußball-Landesligisten SC Idar-Oberstein II längst abgehakt. Schon am Freitag um 19.30 Uhr bekommt die SC-Reserve im Haag gegen den TuS Hackenheim die Gelegenheit, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen.

Für Sportvorstand Christian Schwinn geht es dabei vor allem darum, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie konkurrenzfähig ist.