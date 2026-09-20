Die TuS Marienborn war ein biederer Gast im Haag, aber das reichte, um beim erschreckend schwachen SC Idar-Oberstein zu gewinnen. Bei den Gastgebern wusste nur ein Akteur wirklich zu überzeugen.
Lesezeit 5 Minuten
Eine ganz schwache Vorstellung hat zur dritten Saison-Niederlage des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Verbandsliga geführt. 292 Zuschauer sahen im Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen 2:1-Sieg der TuS Marienborn. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Dreier für den SC, der damit nach acht Partien mit elf Punkten im Irgendwo der Tabelle herumdümpelt.