1:2 gegen die TuS Marienborn Schwacher SC Idar sieht bei den Gegentoren uralt aus Sascha Nicolay 20.09.2026, 09:43 Uhr

i Mit dem Kopf durch die Wand scheint es hier Lenny Arend (vorne) zu versuchen. Ramzi Ferjani beobachtet die Szene. Am Ende musste sich der SC Idar-Obersstein der TuS Marienborn geschlagen geben. Joachim Hähn

Die TuS Marienborn war ein biederer Gast im Haag, aber das reichte, um beim erschreckend schwachen SC Idar-Oberstein zu gewinnen. Bei den Gastgebern wusste nur ein Akteur wirklich zu überzeugen.

Eine ganz schwache Vorstellung hat zur dritten Saison-Niederlage des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Verbandsliga geführt. 292 Zuschauer sahen im Hans-Dieter-Krieger-Stadion einen 2:1-Sieg der TuS Marienborn. Es war das vierte Spiel in Folge ohne Dreier für den SC, der damit nach acht Partien mit elf Punkten im Irgendwo der Tabelle herumdümpelt.







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