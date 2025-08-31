Manchmal passen Tipps von befreundeten Trainern nicht so recht. VfR-Coach Christian Schübelin machte die Erfahrung bei der SG Rieschweiler. Doch nach einigen Korrekturen spielte der VfR Baumholder eine richtig starke Schlussviertelstunde.

Der VfR Baumholder ist mit seinem dritten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga auf Platz vier geklettert. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin setzte sich bei der SG Rieschweiler 4:2 (1:1) durch. „Rieschweiler war spielerisch bisher unser bester Gegner. Wir hatten 60 Minuten lang richtig zu kratzen“, sagte der Baumholderer Coach.

Schübelin hatte sich vor der Partie bei seinem Trainerkollegen Timo Riemer vom SV Kirchheimbolanden einige Informationen über die Rieschweilerer besorgt. Doch offensichtlich trat die SG gegen den VfR ganz anders auf als bei ihrem 4:3-Sieg in Kirchheimbolanden. „Die Infos haben uns diesmal überhaupt nicht geholfen“, lachte Schübelin. Denn anders als erwartet spielte Rieschweiler keinen pfälzisch rustikalen Fußball, sondern setzte auf Kombinationen. „Ich glaube, die haben nur einen langen Ball gespielt“, staunte Schübelin.

„Wir sind eine Stunde lang ganz schön geschwommen“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Doch obwohl der VfR Schwierigkeiten hatte, Zugriff zu bekommen, ging er früh in Führung. Nach einem Foul an Danny Lutz gab es Freistoß, den Marius Gedratis direkt verwandelte (3.). „Wir sind eine Stunde lang aber trotzdem ganz schön geschwommen“, bekräftigte Schübelin. Finn Kettering, Rieschweilers stärkster Spieler, drehte die Angelegenheit dann auch mit einem Doppelpack (36./53.). Als die Baumholderer in Rückstand gerieten, hatte Schübelin seine Ursprungsformation schon verändert und mit Joshua Fuchs und Ahmad Tajik in der Pause zwei frische Spieler gebracht. Zunächst griffen die Wechsel noch nicht, doch als der VfR-Trainer dann auch noch Finn Kley und Abdul Hadi Antar ins Rennen warf, begann das Spiel zu kippen.

Fuchs spielte dann auch „einen super Ball“ (Schübelin) auf Lucas Alves da Silva. An der brasilianischen Angriffskante hatte sich die Rieschweilerer Deckung 75 Minuten lang abgearbeitet. Jetzt hatte sie keine Chance. Lucas ließ einen Abwehrspieler stehen und traf zum 2:2-Ausgleich (75.). „Da hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, sagte Schübelin.

„Die abgefälschte Wurst trudelt ins Eck“

Der Baumholderer Liveticker zur 3:2-Führung von Finn Kley

Wohl wahr, denn fünf Minuten später schoss Finn Kley. „Nur, wenn man schießt, kann man auch treffen“, meinte Schübelin, während Stefan Schulz, der für den Liveticker des VfR Baumholder zuständig ist, feststellte: „Die abgefälschte Wurst trudelt ins Eck.“

Nach dem 3:2 hatten die Baumholderer endgültig Oberwasser – und dann stach auch noch der nächste VfR-Joker. Nach Kleys Dribbling und Zuspiel war Ismael Magassa, der zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war, im Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen. Es gab Elfmeter für Baumholder. Niklas Alles schoss, SGR-Keeper Marius Käppler lenkte den Ball an die Latte, und Alles versenkte den Nachschuss zum 4:2 (88.).

VfR Baumholder: Klein – Moorhead, Brenner, Gedratis, Allkofer(63. Kley) – Buchner (46. Fuchs), Angel (67. Antar)- Allnoch (46. Tajik), Alles, Lutz – Lucas (86. Magassa).

Nächste Aufgaben für den VfR: Am Dienstag (19.30 Uhr) im Verbandspokal gegen den TSV Schott Mainz und am Samstag (16 Uhr) in der Landesliga gegen SF Bundenthal.