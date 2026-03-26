Letzte Etappe zum März-Gold Schübelins riesiges Warndreieck für den VfR Baumholder Sascha Nicolay 26.03.2026, 14:55 Uhr

i Zeichen setzen kann Marius Gedratis (in grün, am Boden) durchaus auch. Um die Tabellenführung mit seinem VfR Baumholder zu verteidigen, geht es durchaus auch mal zur Sache. Stefan Ding

Golden soll der März sein. Das hatte sich Trainer Christian Schübelin für seinen VfR Baumholder gewünscht. Bisher läuft es nach Plan – und das mit einer kuriosen Toreserie. Wird sie in Hinterweidenthal am Sonntag komplett?

Wenn der VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) auch beim SV Hinterweidenthal gewinnen sollte, dann wäre das sein vierter und letzter Streich im März, der dann wie gewünscht tatsächlich golden wäre. „Das war vor knapp vier Wochen der Plan, und bisher haben wir ihn konsequent verfolgen können“, sagt VfR-Trainer Christian Schübelin, ehe er riesengroßes Warndreieck aufstellt: „Das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer.







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