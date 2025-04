Nach zwei Niederlagen in Folge nimmt der VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) einen neuen Anlauf, um die Abstiegsränge der Fußball-Verbandsliga zu verlassen. Das kann funktionieren, wenn die Mannschaft um Trainer Christian Schübelin den FK Pirmasens II in die Knie zwingt.

Die Pirmasenser rangieren derzeit ganz knapp über der bis zu sechs Mannschaften großen Abstiegszone und haben zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Baumholderer. Dass die Partie einmal mehr als Sechs-Punkte-Spiel tituliert werden könnte, ist angesichts von neun bedrohten Teams in der obersten Spielklasse des Verbands eigentlich schon nichts Besonderes mehr. Das sieht übrigens auch Christian Schübelin so, der klarstellt: „Sechs-Punkte-Spiele oder Krimi-Spiele gegen den Abstieg werden wir wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag am 1. Juni erleben. Bis dahin werden wir kämpfen müssen.“

Der VfR will den FKP bekämpfen

Es wäre freilich gut, wenn der VfR den Klassenverbleib bis dahin geregelt hätte, denn an diesem 1. Juni gastiert er beim FV Dudenhofen, der dann womöglich Meisterschaft und Wiederaufstieg perfekt machen kann. Doch mit Zukunftsmusik beschäftigen sich die Baumholderer und ihr Trainer zurecht nicht. Die Gedanken kreisen um die Partie gegen den „kleinen“ FKP.

Dass der eine oder andere Spieler aus dem Pirmasenser Oberligakader am Sonntag die „Zweite“ des FKP verstärken könnte, weiß Christian Schübelin natürlich, doch es bereitet dem Trainer kein zusätzliches Bauchweh. „Es ist nicht immer ein Vorteil, wenn Spieler von ’oben’ in der zweiten Mannschaft ran müssen“, sagt er. Die Herangehensweise seines VfR ist eh klar. „Die zweite Mannschaft des FKP ist eine junge, spielerisch gute Truppe, der wir die Zähne ziehen müssen. Wir müssen sie bekämpfen“, erklärt Christian Schübelin.

„Bei uns haben sicher manche Akteure nicht die Power, um 90 Minuten lang in der Verbandsliga mitzuhalten.“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Wichtig wird sein, dass der VfR Baumholder das über die kompletten 90 Minuten tut. Für Schübelin ist das der entscheidende Hebel. Der Trainer erläutert: „Uns fehlt oft die Konstanz über eine komplette Spiellänge. Manchmal kippt es nur für wenige Minuten bei uns in die falsche Richtung – aber genau in diesen Phasen verlieren wir dann Spiele.“ Schübelin hat sich damit eingehend beschäftigt und ist zu einem harten Schluss gekommen: „Bei uns haben sicher manche Akteure nicht die Power, um 90 Minuten lang in der Verbandsliga mitzuhalten.“ Und der Trainer schiebt den Grund für diese Erkenntnis nicht einmal auf fehlende Fitness, sondern ist davon überzeugt, dass nicht alle VfR-Spieler die Qualität für diese hohe Spielklasse besitzen.

„Wenn man steht, wo wir stehen, muss man irgendwann auch die Qualitätsfrage stellen“, betont Schübelin und erklärt: „Nur, wenn wir am Maximum performen, können wir in der Verbandsliga bestehen – aber nicht alle bei uns schaffen dieses Maximum komplette 90 Minuten lang.“ Bewusst nennt der Coach keine Namen.

Schmitts Status steht nicht zur Diskussion – Fragezeichen hinter Schulz

Nicht dazuzählen muss sich Torwart Michel Schmitt. Seine Qualität ist unbestritten, allerdings läuft die Runde für den Schlussmann unglücklich. Immer wieder zeigt er bärenstarke Paraden, doch beinahe in ähnlicher Regelmäßigkeit unterlaufen ihm Fehler, die zu Gegentreffern führen. Dabei spielt sicher eine Rolle, dass Schmitt zum ersten Mal in seiner Laufbahn unumstrittene Nummer eins ist. „Damit muss man erst einmal klarkommen. Umso mehr, weil Michel zu einem Team im totalen Umbruch gestoßen ist“, sagt Schübelin, der auch darauf aufmerksam macht, dass gerade bei Schmitt viele Dinge zusammengekommen seien – nicht zuletzt auch Verletzungen. In Waldalgesheim am vergangenen Wochenende pausierte der Keeper, und Schübelin registrierte, dass dies Schmitt gutgetan habe. Der Coach lobte Vertreter Tim-Luca Donner, stellte aber Schmitts Nummer-Eins-Status nicht in Frage. Schübelin betont: „Michel Schmitt spielt am Sonntag, und ich bin sicher, er wird gut spielen.“

Vor dem Keeper könnte auch wieder der Bruder des Trainers auflaufen. Dominic Schübelin steht wieder zur Verfügung und könnte wieder das Innenverteidiger-Pärchen mit Jonas Brenner bilden, wenn sich sein Bruder nicht wieder für Elias Ludwig entscheidet, der in Waldalgesheim eine ordentliche Leistung gebracht hatte.

Ein Fragezeichen prangt für am Sonntag und irgendwie auch für den Rest der Saison hinter Nico Schulz. Beim Rechtsverteidiger ist ein Meniskusriss diagnostiziert worden. Es ist denkbar, dass er trotzdem auflaufen kann, bis eine Operation im Sommer die Verletzung beseitigt. Ob das tatsächlich möglich und unter Abwägung aller Risiken und Chancen für Spieler und Verein auch sinnvoll und vor allem gesundheitlich unbedenklich ist, soll Schulz’ Besuch am Montag bei einem Knie-Spezialisten klären. Coach Schübelin hofft auf den nach oben gereckten Daumen, wird sich aber wohl am Sonntag zunächst eine andere Lösung einfallen lassen müssen.