Kaucher und Ruppenthal kommen Schübelin hört auf – Duo übernimmt VfR Baumholder Sascha Nicolay 27.11.2025, 12:26 Uhr

i Christian Schübelin (grüner Trainingsanzug) beendet seine Trainertätigkeit beim VfR Baumholder im Sommer. Stefan Ding

Paukenschlag beim VfR Baumholder. Christian Schübelin beendet im Sommer seine Trainertätigkeit. Für ihn übernehmen zwei Klasse-Kicker als Coaching-Duo. Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal kehren vom FC Freisen zurück.

Beim VfR Baumholder fallen die Trainerentscheidungen gerade im Akkord. Einen Tag, nachdem öffentlich wurde, dass Jonas Gedratis als Coach der zweiten Mannschaft im Sommer aufhören und Timo Conradt als Nachfolger übernehmen wird, steht fest, dass auch das erste VfR-Team einen neuen Trainer bekommt.







