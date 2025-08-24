Ein Spieler, der nur mit Fouls zu stoppen ist, ein Kapitän, der beim Debüt doppelt trifft, ein Joker, der direkt da ist, und ein Team, das seine Effizienz findet. Der TuS Hackenheim wusste gegen den TSC Zweibrücken zu überzeugen.

Da spielt Kapitän Chris Menger das erste Mal in dieser Saison für den TuS Hackenheim um Punkte, schon platzt beim Fußball-Landesligisten der Knoten. Die Hackenheimer bezwangen den TSC Zweibrücken mit einer glänzenden Teamvorstellung mit 5:0 (3:0).

„Es hat alles gepasst, wir waren als Mannschaft sehr griffig, in den Zweikämpfen aktiv, dazu haben wir endlich auch mal die Effizienz an den Tag gelegt, über die wir zuvor so oft gesprochen haben“, bilanzierte TuS-Trainer Tim Hulsey. Das konsequente Ausnutzen der Chancen sorgte dafür, dass die Hackenheimer bereits nach sechs Minuten mit 2:0 führten. „Dass wir das schnelle 2:0 nachgelegt haben, war wichtig für den Spielverlauf“, analysierte Hulsey.

Wollmann bereitet 2:0 stark vor

Schon nach wenigen Sekunden war Niklas Schneider gefoult worden. Hulsey selbst übernahm die Verantwortung und versenkte den Strafstoß (3.). Nur drei Minuten später spritzte Niklas Wollmann in einen Zweibrücker Spielaufbau, blieb nach dem Ballgewinn im Tempo und flankte von der Grundlinie scharf in die Mitte. Schneider verpasste, doch Menger drückte den Ball am langen Pfosten ein. „Das war super herausgespielt“, lobte Hulsey.

Der Coach hatte wegen diverser Ausfälle die Abwehr umbauen müssen. So rückte Mittelfeldmann Oliver Gäns in die letzte Kette und zeigte einmal mehr, dass er einfach alles spielen kann. Mit seinem Tempo und seiner Laufstärke löste er viele Aufgaben, die der TSC den Hackenheimern stellte, bereits im Ansatz. Gäns bildete die Dreierkette mit Arash Sadeghi und Abwehrchef Paul Protzel. Letzterer beschränkte sich aber nicht nur auf seine defensiven Verpflichtungen. Nach einem Eckball traf er zum 3:0 (27.).

„Ich hätte kein Problem gehabt, noch mal anzutreten, aber Chris hat sich sehr gut gefühlt.“

Tim Hulsey

Nach dem Seitenwechsel ließen die Hackenheimer nicht locker. Vor allem Schneider zeigte eine starke Leistung, er war extrem agil und stets gefährlich. Auch in der 57. Minute blieb nur ein Foul, um ihn zu stoppen. „Ich hätte kein Problem gehabt, noch mal anzutreten, aber Chris hat sich sehr gut gefühlt. Wir sind da alle sehr entspannt“, sagte Hulsey zur Entscheidung, wer den Strafstoß schießt. Menger trat an und versenkte. Fünf Minuten später gab es eine weitere glückliche Personalentscheidung. Nach einem Foul wechselte der TuS-Coach Julius Oertel ein, der am langen Pfosten den folgenden Freistoß mit der ersten Ballberührung zum 5:0 ins Tor drückte.

„Das Tor passt ins Bild. Schon beim Auftaktsieg in Hinterweidenthal war Jule direkt da, jetzt wieder. Ich weiß bei ihm immer, was ich bekomme“, lobte der Trainer, der resümierte: „Das war von der Nummer eins bis zur Nummer 16 ein richtig starkes Spiel.“ Torwart Marc Reekers war vor allem bei den gefährlichen Standards der Zweibrücker zur Stelle und hatte somit auch einen Anteil an dem gelungenen Auftritt. Auch eine Zeitstrafe für Wollmann (71.) bremste den TuS nicht aus.

TuS Hackenheim: Reekers – Gäns, Protzel, Sadeghi – Wollmann, Hulsey, Dasli, Sperling – Brede (81. Oertel) – Schneider (60. Bubach), Menger (74. Steyer).

So geht’s weiter: am Samstag, 18 Uhr, gegen den FC Schmittweiler-Callbach.