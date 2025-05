Die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim glauben an sich und den Klassenverbleib. Den können sie am Sonntag in Nanzdietschweiler eintüten.

Der Last-minute-Ausgleich gegen den SV Rodenbach hat viel bewirkt beim TuS Hackenheim. Unter anderem, dass die Stimmung auch in dieser Trainingswoche wieder gut war und nur noch ein Sieg zum Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga fehlt. Der soll am Sonntag um 16 Uhr beim SV Nanzdietschweiler eingefahren werden.

„Es würde zu uns und dieser Saison passen, wenn wir in diesem Spiel alles klarmachen“, sagt Tim Hulsey, der Trainer der Hackenheimer. Er denkt dabei an die Auswärtsstärke seines Teams und daran, dass sich der TuS in der Rückrunde gesteigert hat und die Hinspiel-Niederlage vergessen machen könnte. Die Mannschaft geht die Aufgabe fokussiert und konzentriert an. Jörg Maier kehrt zurück in den Kader. „Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt“, sagt Hulsey. Auch sein Trainerpartner Niklas Schneider fühlt sich nach langer Verletzungspause besser und besser. „Er wird aber erneut als Joker ins Spiel kommen. Wir machen da jetzt keine verrückten Sachen“, sagt der Coach.