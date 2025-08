Mit einer abgezockten und starken Vorstellung hat sich die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied die ersten drei Punkte in der Fußball-Landesliga gesichert. Beim Mitfavoriten SC Hauenstein landeten die Meisenheimer einen 2:1 (1:0)-Erfolg.

„Das war ein verdienter Sieg für uns, vor allem, weil wir defensiv sehr gut gestanden haben. Unser Torwart Johannes Körner musste eigentlich kein einziges Mal richtig eingreifen“, berichtete Jens Bohr, der Trainer der Meisenheimer. Und vor dem Tor des Gegners war Verlass auf die Altmeister. Maurizio Lörsch besorgte in seiner ersten Partie als spielender Co-Trainer das 1:0 (36.). Der Innenverteidiger köpfte eine von Nico Praß stark getretene Freistoßflanke in die Maschen. Das 2:0 besorgte Marc-André Schneider. Die Meisenheimer setzten einen Konter. Mika Maurer lief frei auf den Kasten zu und bediente uneigennützig den noch besser postierten Schneider, der nur noch einschieben musste. „Marc-André entwickelt sich langsam, aber sicher zu einem richtigen Torjoker. Schon in der Vorwoche hatte er im Pokal in Hackenheim alles klargemacht“, freute sich Bohr.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Vorstellung meiner Jungs.“

Jens Bohr

84 Minuten waren in Hauenstein gespielt, als Schneider traf. Es wurde aber noch einmal spannend, weil Lörsch ein Foul im Strafraum unterlief. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Luca Schmidt zum 1:2 (86.). „Auch danach haben wir das gut gelöst und mussten keine schwierige Situation mehr überstehen“, sagte Bohr und ergänzte: „Ich bin sehr zufrieden mit der Vorstellung meiner Jungs.“ Im Sturm hatte er wie schon im Pokal auf Benjamin Schmell gesetzt. „Benny kann alles spielen. Er hilft dem Team mit seiner Erfahrung auf jeder Position“, lobte der Coach.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Wurdel, P. Mohr, Mau. Lörsch, Praß – Bock, Höft – Fach (80. Schneider), Maurer (90. Edinger), Tiedtke (89. Giselbrecht) – Schmell (75. Rodriguez).

So geht’s weiter: am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Verbandspokal bei der SG Soonwald und in der Landesliga am Freitag, 19.15 Uhr, gegen TSC Zweibrücken.