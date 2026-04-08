Eintracht Bad Kreuznach hat in Amin Ouachchen und Baris Yakut ein neues Trainerteam präsentiert. Die Entscheidung Yakuts für seinen Ex-Klub kommt beim FC Schmittweiler alles andere als gut an. Der Landesligist muss sich nun einen neuen Coach suchen.
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Ein Trainerbeben hat die Nahe-Region erreicht. Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach hat in Baris Yakut einen Co-Trainer verpflichtet, der im Dezember bereits als Cheftrainer beim Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach zugesagt hat. Yakut wird Assistent von Amin Ouachchen, den die Bad Kreuznacher als neuen Cheftrainer präsentiert haben.