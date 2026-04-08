Neue Trainer in Bad Kreuznach Schmittweilerer sind sauer auf Yakut und die Eintracht Olaf Paare 08.04.2026, 12:03 Uhr

i Fixieren die zukünftige Zuammenarbeit bei Eintracht Bad Kreuznach: Mario Spreitzer (von links), der Sportliche Leiter der SGE, der neue Cheftrainer Amin Ouachchen, sein zukünftiger Co-Trainer Baris Yakut und SGE-Präsident Patrick Krick. Eintracht Bad Kreuznach/Theis

Eintracht Bad Kreuznach hat in Amin Ouachchen und Baris Yakut ein neues Trainerteam präsentiert. Die Entscheidung Yakuts für seinen Ex-Klub kommt beim FC Schmittweiler alles andere als gut an. Der Landesligist muss sich nun einen neuen Coach suchen.

Ein Trainerbeben hat die Nahe-Region erreicht. Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach hat in Baris Yakut einen Co-Trainer verpflichtet, der im Dezember bereits als Cheftrainer beim Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach zugesagt hat. Yakut wird Assistent von Amin Ouachchen, den die Bad Kreuznacher als neuen Cheftrainer präsentiert haben.







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