Im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga schiebt sich alles zusammen. Und der FC Schmittweiler ist nach der 1:6-Niederlage in Hermersberg, bei der viele Schwachstellen zutage traten, mittendrin.
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Murat Yasar, der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach, machte nach der 1:6 (1:4)-Niederlage beim SV Hermersberg bei der Leistung seines Teams große Unterschiede aus: „Unser Abwehrverhalten war C-Klasse, das Herausspielen von Chancen war gehobenes Landesliga-Niveau, die Chancenverwertung war B-Klasse.