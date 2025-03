Nikolai Staub ist ein Hüffelsheimer Dauerbrenner. In der nächsten Saison wird er die Teams wechseln. Der bisherige Stürmer der ersten Mannschaft wird dann Co-Trainer der zweiten Garde.

Der März ist noch nicht einmal beendet, und schon kann Fußball-Landesligist SG Hüffelsheim Vollzug melden: Der komplette bisherige Kader hat für die neue Runde zugesagt, auch das Trainerteam steht.

Das letzte Puzzleteilchen, das noch gefehlt hat, passt nun auch: Tim Müller bleibt den Hüffelsheimern in seiner bisherigen Rolle treu – als Mittelfeldmotor und spielender Co-Trainer. „Er hat uns die Zusage ligen-unabhängig gegeben“, erklärt Simon Engelbert, der Sportliche Leiter der Hüffelsheimer.

Die Personalie hat deshalb so Gewicht, weil Müller als Erfolgsgarant für die Siegesserie im Herbst galt. Als er zuletzt zweimal wegen einer Erkrankung pausieren musste, holte die SGH nur einen von sechs möglichen Punkten und gab die Tabellenführung ab. Müller wechselte im Sommer 2024 vom Regionalligisten TSV Schott Mainz nach Hüffelsheim, in der Landeshauptstadt spielten zuvor auch Christian Hahn und Lars Hermann. Sie hatten bereits für die neue Runde zugesagt, so wie auch die anderen aktuellen Spieler des Kaders und Cheftrainer André Weingärtner.

„Mit Nikolai bekommt die zweite Mannschaft einen Spieler dazu, der sich extrem mit dem Verein identifiziert.“ Simon Engelbert

Bei zwei Akteuren wird es aus beruflichen Gründen Verschiebungen geben. Paolo Walther und Nikolai Staub wechseln in die zweite Mannschaft. Staub wird dort spielender Co-Trainer von Marco Dörner, der seit der Winterpause das Zepter beim designierten A-Klassen-Aufsteiger schwingt und ebenfalls für die nächste Saison zugesagt hat. „Mit Nikolai bekommt die zweite Mannschaft einen Spieler dazu, der sich extrem mit dem Verein identifiziert, der auch die Gabe hat, den jüngeren Spielern etwas beizubringen, und der mit seiner fußballerischen Qualität dazu beitragen soll, dass wir uns mit der zweiten Mannschaft in der A-Klasse etablieren“, sagt Engelbert.

Die Planungssicherheit hat sich die zweite Mannschaft mit 16 Siegen aus 17 Spielen der B-Klasse Bad Kreuznach 2 und neun Punkten Vorsprung erarbeitet. Staub ist ein Hüffelsheimer Urgestein, das in der Landesliga regelmäßig traf und in der A-Klasse zu den Top-Spielern zählen wird.