Es gibt Spiele, auf die freuen sich Fußball-Fans von dem Moment an, an dem der Spielplan veröffentlicht wird. Das Derby der SG Meisenheim gegen den SV Winterbach ist so ein Duell, auch wenn das Warten bis zum Hinrunden-Ende dauert.
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Torben Scherer schickt einen freundlichen Gruß an Uwe Kadel. „Da hatte der Staffelleiter doch mal einen richtig guten Einfall“, sagt der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Winterbach und meint die Ansetzung eines Derbys. Am Freitag um 19 Uhr sind seine Winterbacher nämlich zur beliebten Lauschieder Kerb zu Gast bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied.