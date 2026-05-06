Nahe-Quartett live dabei
Schiedsrichter-Freunde bejubeln den Schalke-Aufstieg
Unbändige Freude: Die vier Bad Kreuznacher Schiedsrichter Niklas Stauch (von links oben, im Uhrzeigersinn), Felix Reiser, Hans-J
Unbändige Freude: Die vier Bad Kreuznacher Schiedsrichter Niklas Stauch (von links oben, im Uhrzeigersinn), Felix Reiser, Hans-Jürgen Kiefer und Michael Tryankowski feiern in der Nordkurve den Aufstieg von Schalke 04.
Tryankowski

Es ist wieder zusammen, was zusammen gehört: Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück. Den Moment des Aufstiegs erlebten vier Schiedsrichter aus dem Kreis Bad Kreuznach im Bad der Menge mit.

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Ganz Fußball-Deutschland freut sich, dass der FC Schalke 04 wieder die Bundesliga bereichert. Vier Schiedsrichter-Freunde von der Nahe waren mittendrin statt nur dabei. Hans-Jürgen Kiefer, Niklas Stauch, Felix Reiser und Michael Tryankowski feierten als eingefleischte Schalke-Fans den Aufstiegsmoment gegen Fortuna Düsseldorf in der Nordkurve, dem Epizentrum der Veltins-Arena.

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