Es ist wieder zusammen, was zusammen gehört: Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück. Den Moment des Aufstiegs erlebten vier Schiedsrichter aus dem Kreis Bad Kreuznach im Bad der Menge mit.
Lesezeit 3 Minuten
Ganz Fußball-Deutschland freut sich, dass der FC Schalke 04 wieder die Bundesliga bereichert. Vier Schiedsrichter-Freunde von der Nahe waren mittendrin statt nur dabei. Hans-Jürgen Kiefer, Niklas Stauch, Felix Reiser und Michael Tryankowski feierten als eingefleischte Schalke-Fans den Aufstiegsmoment gegen Fortuna Düsseldorf in der Nordkurve, dem Epizentrum der Veltins-Arena.