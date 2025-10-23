SV Winterbach beim Topteam Scherer will zwei gute Hälften sehen 23.10.2025, 14:37 Uhr

i Gegen den SV Hinterweidenthal ließ der SV Winterbach (schwarze Trikots) die Konstanz vermissen. In Hauenstein will das Team über 90 Minuten überzeugen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Ohne Druck kann Aufsteiger SV Winterbach beim SC Hauenstein aufspielen. Denn der Gastgeber schwebt in anderen Tabellensphären. Eine ordentliche Leistung will SVW-Trainer Torben Scherer trotzdem sehen.

Der SC Hauenstein ist der Konkurrenz enteilt, führt die Landesliga-Tabelle bereits mit acht Punkten Vorsprung an. Doch nicht nur deshalb wissen die Fußballer des SV Winterbach, dass am Sonntag um 15 Uhr eine schwere Auswärts-Aufgabe auf sie wartet.„Die Hauensteiner stehen nicht umsonst oben.







Artikel teilen

Artikel teilen