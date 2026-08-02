Was für eine Ernüchterung beim SV Winterbach. Nach guter Vorbereitung startete der Landesligist mit einer 0:7-Heimniederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Gegner SV Rodenbach am Felsen bärenstark agierte.
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Am Ende war der Abpfiff eine Erlösung. Schon in den Minuten zuvor hatten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach darauf hingefiebert und sich den Ball in den eigenen Reihen zugespielt. Das 0:7 (0:4) gegen den SV Rodenbach war eine Lehrstunde für den Aufsteiger der Vorsaison.