Winterbacher Debakel zum Start
Scherer sieht schlechteste Leistung unter seiner Regie
Hatte sich sein Landesliga-Debüt sicher anders vorgestellt: Fabio Pawlowitz, der vom VfL Rüdesheim zum SV Winterbach gewechselt
Hatte sich sein Landesliga-Debüt sicher anders vorgestellt: Fabio Pawlowitz, der vom VfL Rüdesheim zum SV Winterbach gewechselt war.
Edgar Daudistel

Was für eine Ernüchterung beim SV Winterbach. Nach guter Vorbereitung startete der Landesligist mit einer 0:7-Heimniederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Gegner SV Rodenbach am Felsen bärenstark agierte.

Lesezeit 2 Minuten
Am Ende war der Abpfiff eine Erlösung. Schon in den Minuten zuvor hatten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach darauf hingefiebert und sich den Ball in den eigenen Reihen zugespielt. Das 0:7 (0:4) gegen den SV Rodenbach war eine Lehrstunde für den Aufsteiger der Vorsaison.
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