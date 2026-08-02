Winterbacher Debakel zum Start Scherer sieht schlechteste Leistung unter seiner Regie Olaf Paare 02.08.2026, 19:27 Uhr

i Hatte sich sein Landesliga-Debüt sicher anders vorgestellt: Fabio Pawlowitz, der vom VfL Rüdesheim zum SV Winterbach gewechselt war. Edgar Daudistel

Was für eine Ernüchterung beim SV Winterbach. Nach guter Vorbereitung startete der Landesligist mit einer 0:7-Heimniederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Gegner SV Rodenbach am Felsen bärenstark agierte.

Am Ende war der Abpfiff eine Erlösung. Schon in den Minuten zuvor hatten die Landesliga-Fußballer des SV Winterbach darauf hingefiebert und sich den Ball in den eigenen Reihen zugespielt. Das 0:7 (0:4) gegen den SV Rodenbach war eine Lehrstunde für den Aufsteiger der Vorsaison.







Artikel teilen

Artikel teilen