Es geht doch: Mit einem 3:2-Sieg über den SV Rodenbach landet Aufsteiger SV Winterbach seinen ersten Sieg. Daran hatte auch ein Startelf-Debütant mit einem Flatterball seinen Anteil.

Mit der vorletzten Aktion des Spiels gelang dem SV Winterbach der 3:2 (1:1)-Siegtreffer gegen den SV Rodenbach. Torschütze Elias Pfenning sorgte damit für einen historischen Erfolg, denn der Aufsteiger punktete erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Fußball-Landesliga.

„Es wäre unverdient gewesen, wenn das Spiel 2:2 endet. Deshalb ist es so schön, dass der Treffer gefallen ist, auch wenn es natürlich glücklich ist, wenn du in der Nachspielzeit triffst“, sagte der Winterbacher Trainer Torben Scherer. Glücklich auch deshalb, weil der lange Ball von Leon Zimmermann dem Adressaten Henry Schneberger durchrutschte. Doch Pfenning hatte die Situation erahnt und war gestartet. Anschließend behielt er die Übersicht und lupfte die Kugel über den Torwart. Es folgten noch der Anstoß und ein langer Rodenbacher Ball, dann war der erste Sieg der Winterbacher perfekt.

„Es gab viele knifflige Entscheidungen zu treffen.“

Torben Scherer

Scherer hatte im Vorfeld Überraschungen in der Startformation angekündigt und war ins Risiko gegangen. „Es gab viele knifflige Entscheidungen zu treffen“, erläuterte Scherer. So hatte er die erfahrenen Jonas Kunz und Sebastian Fett zunächst auf die Bank gesetzt. „Wir haben auf Jugend forsch gesetzt. Imma Blaum war mit 23 Jahren der zweitälteste Spieler“, verdeutlichte Scherer. Zudem wechselte er den Torwart. „Samuel Keßler musste nicht aus Leistungsgründen raus, aber ich hatte das Bauchgefühl, dass das ein Spiel für Max Kretzschmar ist. Ich wollte auch seinen Trainingseifer belohnen“, erklärte der Coach. Und nicht zuletzt hatte Scherer zum ersten Mal Jonas Götz in die Startformation beordert. Der Youngster hatte nach seiner Einwechslung in Bedesbach überzeugt. Zudem sollte er als zentraler Angreifer den Druck von Torjäger Pfenning nehmen, der somit über die rechte Seite angreifen konnte.

Zu Beginn lief es aber wie bei den vier Auftakt-Niederlagen: Die Winterbacher gerieten in Rückstand. Artim Bekteshi traf für die Rodenbacher (6.). „Zur Wahrheit des Spiels gehört auch, dass die Rodenbacher auf 2:0 hätten stellen können“, berichtete Scherer und fügte an: „Wir haben uns dann reingekämpft in das Spiel.“ Und so gelang den Gastgebern der Ausgleich. Mit einem Flatterball aus 25 Metern unter die Latte markierte Startelf-Debütant Götz das 1:1 (37.). „Ein Traumtor, das uns richtig gutgetan hat“, lobte Scherer.

Routiniers glänzen nach Einwechslung

Auch das 2:1 (51.) war wichtig und schön zugleich. Nach einer Ablage von Pfenning stand Kunz mit dem Rücken zum Tor, drehte sich um seinen Gegenspieler und donnerte den Ball in den Winkel. Kunz war zur Pause gekommen und trug mit seinem Treffer einiges zum Erfolg bei – ebenso wie der zweite Routinier Fett nach seiner Einwechslung.

Nach dem 2:1 folgte die beste Phase der Winterbacher, die reihenweise gute Chancen hatten und hätten erhöhen müssen. „Es hätte 3:1 oder 4:1 stehen können“, haderte Scherer. Doch wie so oft im Fußball: Auf der einen Seite bleibt der Treffer aus, auf der anderen fällt er. Jayden Stollings glich für die Rodenbacher aus (67.). Die Partie hätte sich nun in alle Richtungen drehen können, doch Pfenning sorgte für das Winterbacher Happy End. „Es war extrem abwechslungsreich. Ein Spiel, in dem es hoch und runter ging. Wir haben uns am Ende belohnt, aber auch für die Zuschauer, die uns immer so tatkräftig unterstützen, haben wir gewonnen“, bilanzierte Scherer und fügte an: „Die Fans, aber auch alle Spieler haben etwas zu diesem Erfolg beigetragen. Das freut mich ganz besonders.“

SV Winterbach: Kretzschmar – Blaum, Zimmermann, Augustin (76. Warkus), Stumm – Görlek (46. J. Kunz) – Reidel (69. Fett), E. Becker – Pfenning, Götz (83. Keim), Schneberger.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Kirchheimbolanden.