Aufstiegsrunde startet Schaffen es alle Meisenheimer pünktlich zum Anpfiff? Olaf Paare 31.05.2026, 13:11 Uhr

i Meister VfR Baumholder (schwarze Trikots) haben die Meisenheimer Mika Maurer (rechts) und Hendrik Hautz mit 5:1 besiegt. Topspiele können sie also, und das wollen sie nun auch in der Aufstiegsrunde unter Beweis stellen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Spielt die SG Meisenheim in der nächsten Saison in der Super-Verbandsliga gegen die Bad Kreuznacher Eintracht, den SC Idar, die SG Hüffelsheim und den VfR Baumholder? Diese Frage wird in den nächsten Tagen in der Aufstiegsrunde beantwortet.

Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat mit dem zweiten Platz in der West-Staffel der Fußball-Landesliga mehr erreicht, als sich der Verein und die Mannschaft vor der Saison erträumt hatten. Die nun folgende Aufstiegsrunde zur Verbandsliga ist somit ein Bonbon, ein Bonus, ein Erlebnis für Spieler, Trainer und Anhänger.







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