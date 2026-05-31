Spielt die SG Meisenheim in der nächsten Saison in der Super-Verbandsliga gegen die Bad Kreuznacher Eintracht, den SC Idar, die SG Hüffelsheim und den VfR Baumholder? Diese Frage wird in den nächsten Tagen in der Aufstiegsrunde beantwortet.
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Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hat mit dem zweiten Platz in der West-Staffel der Fußball-Landesliga mehr erreicht, als sich der Verein und die Mannschaft vor der Saison erträumt hatten. Die nun folgende Aufstiegsrunde zur Verbandsliga ist somit ein Bonbon, ein Bonus, ein Erlebnis für Spieler, Trainer und Anhänger.