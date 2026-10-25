SVA Waldalgesheim bejubelt 3:2 SC Idar verspielt 2:0, kassiert zweimal Rot und schäumt Sascha Nicolay 25.10.2026, 09:11 Uhr

i SC-Trainer Stephan Holländer (Zweiter von links) kann es nicht fassen, dass ihm Schiedsrichter Niklas Kessler die Rote Karte zeigt. Auch der zweite SC-Trainer, Christian Henn (Zweiter von links), der sich selbst eingewechselt hatte, kann es nicht glauben. Dazwischen umarmt Jean Houngbedji, der den Elfmeter für Waldalgesheim zum 3:2-Sieg „gezogen“ hatte, Elfer-Schütze Mahdi Mehnatgir. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein startete perfekt mit einem Blitztor ins Duell mit dem SV Alemannia Waldalgesheim, doch am Ende reichte auch eine 2:0-Führung nicht zum Punktgewinn. Für den SC war daran vor allem der Schiedsrichter schuld.

Mahdi Mehnatgir blieb von all dem Trubel um ihn herum unbeeindruckt. Eiskalt versenkte der Angreifer in der 89. Minute den von Schiedsrichter Niklas Kessler vom SV Katzweiler verhängten Foulelfmeter, besorgte das 3:2 für seinen SV Alemannia Waldalgesheim vor nur 205 Zuschauern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion und zerstörte damit die 2:0-Pausenführung von Gastgeber SC Idar-Oberstein komplett.







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