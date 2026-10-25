Der SC Idar-Oberstein startete perfekt mit einem Blitztor ins Duell mit dem SV Alemannia Waldalgesheim, doch am Ende reichte auch eine 2:0-Führung nicht zum Punktgewinn. Für den SC war daran vor allem der Schiedsrichter schuld.
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Mahdi Mehnatgir blieb von all dem Trubel um ihn herum unbeeindruckt. Eiskalt versenkte der Angreifer in der 89. Minute den von Schiedsrichter Niklas Kessler vom SV Katzweiler verhängten Foulelfmeter, besorgte das 3:2 für seinen SV Alemannia Waldalgesheim vor nur 205 Zuschauern im Hans-Dieter-Krieger-Stadion und zerstörte damit die 2:0-Pausenführung von Gastgeber SC Idar-Oberstein komplett.