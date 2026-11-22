Statt 1:0 zu führen, lag der SC Idar-Oberstein beim FV Dudenhofen zur Pause 0:1 hinten und machte sich dann in kürzester Zeit jede Hoffnung auf einen Punktgewinn kaputt. Der Niederlage zum Trotz gab es auch Gewinner im SC-Team.
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Zehn unterirdische Minuten direkt nach der Halbzeitpause waren verantwortlich dafür, dass sich der SC Idar-Oberstein in seiner Auswärtspartie in der Fußball-Verbandsliga beim FV Dudenhofen eine 1:5-Klatsche einfing. Zwischen der 48. und 58. Minute machten die Gastgeber aus einer 1:0-Führung ein uneinholbares 4:0.