Spitzenspiel beim FC Kandel SC Idar-Oberstein will im Bienwald ein Statement setzen Sascha Nicolay 15.10.2026, 13:48 Uhr

i Marvin Lind, Jelle Lang und Florian Zimmer (von links) wollen auch am Samstag weiterjubeln. Mit dem SC Idar-Oberstein gastieren sie im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten FC Bienwald Kandel. Stefan Ding

Ein Sieg beim FC Bienwald Kandel wäre ein Ausrufezeichen des SC Idar-Oberstein oder ein „Statement“, wie es Trainer Stephan Holländer nennt. Dafür muss der SC die beste Defensive der Liga knacken.

Drei Siege in Serie haben den SC Idar-Oberstein erstens auf Platz vier in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga und zweitens ins nächste Spitzenspiel katapultiert. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die Mannschaft der Trainer Christian Henn und Stephan Holländer beim FC Bienwald Kandel, dem aktuellen Zweiten des Klassements, der zwei Zähler mehr als der SC auf Platz vier hat.







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