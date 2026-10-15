Ein Sieg beim FC Bienwald Kandel wäre ein Ausrufezeichen des SC Idar-Oberstein oder ein „Statement“, wie es Trainer Stephan Holländer nennt. Dafür muss der SC die beste Defensive der Liga knacken.
Lesezeit 3 Minuten
Drei Siege in Serie haben den SC Idar-Oberstein erstens auf Platz vier in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga und zweitens ins nächste Spitzenspiel katapultiert. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die Mannschaft der Trainer Christian Henn und Stephan Holländer beim FC Bienwald Kandel, dem aktuellen Zweiten des Klassements, der zwei Zähler mehr als der SC auf Platz vier hat.