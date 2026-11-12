Die zweite Machtprobe SC Idar-Oberstein und VfR Baumholder brennen aufs Derby Sascha Nicolay 12.11.2026, 13:23 Uhr

i Wenn der SC Idar-Oberstein und der VfR Baumholder aufeinandertreffen, dann kann es ordentlich zur Sache gehen. Am Samstag (15 Uhr) ist es im Haag, im Hans-Dieter-Krieger-Stadion, wieder soweit. Stefan Ding

Schlüsselspieler können ein brisantes Derby entscheiden. Und so wird beim VfR Baumholder das Startelf-Comeback von Felix Ruppenthal diskutiert, während man beim SC Idar hofft, dass Florian Zimmer, Ramzi Ferjani und Michel Schmitt fit werden.

Die erste Machtprobe in diesem Jahr ging an den VfR Baumholder, die zweite folgt am Samstag (15 Uhr) im Haag. Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion will der SC Idar-Oberstein Revanche für seine 1:2-Hinspielpleite nehmen, möchte das zweite Kreis-Birkenfeld-Derby in der Fußball-Verbandsliga diesmal für sich entscheiden – und der VfR Baumholder möchte das verhindern und die Nummer eins im Kreis – zumindest was die direkten Duelle angeht – bleiben.







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