Schlüsselspieler können ein brisantes Derby entscheiden. Und so wird beim VfR Baumholder das Startelf-Comeback von Felix Ruppenthal diskutiert, während man beim SC Idar hofft, dass Florian Zimmer, Ramzi Ferjani und Michel Schmitt fit werden.
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Die erste Machtprobe in diesem Jahr ging an den VfR Baumholder, die zweite folgt am Samstag (15 Uhr) im Haag. Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion will der SC Idar-Oberstein Revanche für seine 1:2-Hinspielpleite nehmen, möchte das zweite Kreis-Birkenfeld-Derby in der Fußball-Verbandsliga diesmal für sich entscheiden – und der VfR Baumholder möchte das verhindern und die Nummer eins im Kreis – zumindest was die direkten Duelle angeht – bleiben.