VfR Grünstadt stellt sich Haag SC Idar-Oberstein nimmt eigene Abwehrarbeit ins Visier Sascha Nicolay 26.11.2026, 14:26 Uhr

i Sich mit Macht gegen Gegentreffer stemmen (wie hier Keeper Bengt Nicolay und Innenverteidiger Marcel Schultheis) möchte der SC Idar-Oberstein gegen den VfR Grünstadt. Joachim Hähn

Zu null möchte der SC Idar-Oberstein gerne gegen den VfR Grünstadt spielen und den achten Saisonsieg einfahren. Zumindest gefährdet ist die Austragung der Partie im frostigen Haag allerdings.

Als „maximal schwierig“ bezeichnet Stephan Holländer die Trainingswoche beim SC Idar-Oberstein vor dem Verbandsliga-Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den VfR Grünstadt. „Wir haben mehr den Körper trainieren können als Fußball“, sagt der Coach, der bekanntlich zusammen mit Christian Henn die Verantwortung trägt, und spielt dabei natürlich auf den Frost an.







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