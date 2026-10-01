Doppel-Heimspieltag am Samstag SC Idar-Oberstein möchte seinen neuen Schwung mitnehmen Sascha Nicolay 01.10.2026, 11:09 Uhr

i SC-Trainer Christian Henn hofft auf Heimsiege gegen Nanzdietschweiler und Büchelberg am Samstag. Stefan Ding

Zwei Heimsiege peilt der SC Idar-Oberstein am Samstag im Haag an. Die zweite Mannschaft hofft auf einen Dreier gegen den SV Nanzdietschweiler in der Landesliga, während die erste in der Verbandsliga den SV Büchelberg schlagen will.

Der nächste Doppel-Heimspieltag steht am Samstag für den SC Idar-Oberstein auf dem Programm. Im Haag gastiert um 13 Uhr zunächst der SV Nanzdietschweiler zur Landesliga-Begegnung mit dem SC Idar II, ehe die erste Mannschaft des Sportclubs um 16 Uhr den SV Büchelberg empfängt.







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