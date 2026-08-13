Gastspiel beim SV Winterbach
SC Idar-Oberstein II will nachlegen
Kian Wenskat (am Ball) könnte auch am Sonntag in Winterbach das Spiel der zweiten Mannschaft des SC Idar lenken.
Kian Wenskat (am Ball) könnte auch am Sonntag in Winterbach das Spiel der zweiten Mannschaft des SC Idar lenken.
Stefan Ding

Eine Sache muss der SC Idar-Oberstein II im Vergleich zum Sieg am vergangenen Sonntag gegen den SV Morlautern unbedingt verbessern – dann könnte es auch mit einem Sieg beim SV Winterbach klappen.

Lesezeit 1 Minute
Den zweiten Sieg in Folge peilt der SC Idar-Oberstein II in der Fußball-Landesliga an. Der Aufsteiger gastiert am Sonntag, um 15 Uhr, beim SV Winterbach.Stephan Holländer sieht den SV Winterbach als „geschwächten Gegner“, nachdem er ohne Punkt und 2:10 Toren in die Saison gestartet ist.
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