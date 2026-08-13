Eine Sache muss der SC Idar-Oberstein II im Vergleich zum Sieg am vergangenen Sonntag gegen den SV Morlautern unbedingt verbessern – dann könnte es auch mit einem Sieg beim SV Winterbach klappen.
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Den zweiten Sieg in Folge peilt der SC Idar-Oberstein II in der Fußball-Landesliga an. Der Aufsteiger gastiert am Sonntag, um 15 Uhr, beim SV Winterbach.Stephan Holländer sieht den SV Winterbach als „geschwächten Gegner“, nachdem er ohne Punkt und 2:10 Toren in die Saison gestartet ist.