Zweite schickt Punkte per Post SC Idar-Oberstein II tritt in Hauenstein nicht an Sascha Nicolay 18.10.2026, 11:40 Uhr

i Mit großen Problemen müssen sich die SC-Trainer Stephan Holländer (rechts) und Frank Vogt beschäftigen. Die zweite Mannschaft hat ihr Spiel beim SC Hauenstein abgesagt – mit ernsten Konsequenzen. Michael Greber

Spielt der SC Idar-Oberstein II nächste Saison in der B-Klasse? Seit Samstagabend ist dieses Szenario ein Stück wahrscheinlicher geworden, denn da sagten die Idarer ihre Landesliga-Partie beim SC Hauenstein wegen Personalproblemen abgesagt.

Der SC Idar-Oberstein hat das Spiel seiner zweiten Mannschaft in der Fußball-Landesliga abgesagt. Die personellen Probleme im Aktiven-Kader waren diesmal so groß, dass sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen sahen.„Wir wollen mit allen verfügbaren Kräften eine maximal schwierige Aufgabe für den SC Hauenstein herbeiführen“, hatte SC-Trainer Stephan Holländer im Vorfeld der Landesliga-Auswärtspartie gesagt – wohl wissend, dass es ...







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