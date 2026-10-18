Spielt der SC Idar-Oberstein II nächste Saison in der B-Klasse? Seit Samstagabend ist dieses Szenario ein Stück wahrscheinlicher geworden, denn da sagten die Idarer ihre Landesliga-Partie beim SC Hauenstein wegen Personalproblemen abgesagt.
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Der SC Idar-Oberstein hat das Spiel seiner zweiten Mannschaft in der Fußball-Landesliga abgesagt. Die personellen Probleme im Aktiven-Kader waren diesmal so groß, dass sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt gezwungen sahen.„Wir wollen mit allen verfügbaren Kräften eine maximal schwierige Aufgabe für den SC Hauenstein herbeiführen“, hatte SC-Trainer Stephan Holländer im Vorfeld der Landesliga-Auswärtspartie gesagt – wohl wissend, dass es ...