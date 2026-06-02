Mit bester Besetzung will der SC Idar-Oberstein II am Donnerstag (15 Uhr) zu Hause den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Kritik an der Aufstellung des Teams und am Auftreten des SC-Trainerteams kontert Coach Michael Rodenbusch deutlich.
Lesezeit 5 Minuten
Wenn alles wie erwartet läuft, dann bestreitet Michael Rodenbusch am Donnerstag (15 Uhr) das letzte Spiel seiner Trainerkarriere. Ein Remis reicht seinem SC Idar-Oberstein II schon, um sich im zweiten Aufstiegsspiel gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern/1.