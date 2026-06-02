„Turbo“ kontert Kritik SC Idar-Oberstein II mit einem Remis in der Landesliga Sascha Nicolay 02.06.2026, 13:07 Uhr

i Co-Trainer Tim Oberländer (Zweiter von rechts) scheint schon die Landesliga für den SC Idar-Oberstein II am Horizont zu erkennen. Wenn alles funktioniert, dann steht Coach Michael Rodenbusch (Dritter von links) am Donnerstag zum letzten Mal an der Linie. Stefan Ding

Mit bester Besetzung will der SC Idar-Oberstein II am Donnerstag (15 Uhr) zu Hause den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Kritik an der Aufstellung des Teams und am Auftreten des SC-Trainerteams kontert Coach Michael Rodenbusch deutlich.

Wenn alles wie erwartet läuft, dann bestreitet Michael Rodenbusch am Donnerstag (15 Uhr) das letzte Spiel seiner Trainerkarriere. Ein Remis reicht seinem SC Idar-Oberstein II schon, um sich im zweiten Aufstiegsspiel gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern/1.







Artikel teilen

Artikel teilen