1015 Zuschauer, sieben Tore und der schnellste Elfmeter in der Geschichte des Hans-Dieter-Krieger-Stadions beziehungsweise des Stadions im Haag: Das Derby zwischen dem SC Idar und dem VfR Baumholder hatte viel zu bieten – und einen klaren Sieger.
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Nur wenige Augenblicke alt war das Derby in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem VfR Baumholder, da deutete sich die Richtung an, die es nehmen würde. Die Gäste spielten ihren Anstoß nach hinten, und zwei Pässe später landete der hoppelnde Ball bei Innenverteidiger Abdul Hadi Antar, der sich verstoppte und mit dem nächsten Tritt statt der Kugel den heranrauschenden Florian Zimmer traf – im rechten Strafraumeck.