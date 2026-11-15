Elfmeter nach 15 Sekunden SC Idar-Oberstein frisst den VfR Baumholder auf Sascha Nicolay 15.11.2026, 08:16 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein bejubelt das Tor zum 2:0 durch Lennert Arend (Dritter von rechts). Am Ende bezwang der SC Idar-Oberstein den VfR Baumholder im Derby klar mit 5:2. Joachim Hähn

1015 Zuschauer, sieben Tore und der schnellste Elfmeter in der Geschichte des Hans-Dieter-Krieger-Stadions beziehungsweise des Stadions im Haag: Das Derby zwischen dem SC Idar und dem VfR Baumholder hatte viel zu bieten – und einen klaren Sieger.

Nur wenige Augenblicke alt war das Derby in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem VfR Baumholder, da deutete sich die Richtung an, die es nehmen würde. Die Gäste spielten ihren Anstoß nach hinten, und zwei Pässe später landete der hoppelnde Ball bei Innenverteidiger Abdul Hadi Antar, der sich verstoppte und mit dem nächsten Tritt statt der Kugel den heranrauschenden Florian Zimmer traf – im rechten Strafraumeck.







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