Durststrecke endlich vorbei SC Idar-Oberstein feiert einen Sieg der Grundtugenden Sascha Nicolay 09.08.2026, 11:24 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein (in rot-weiß) ging gegen den FV Dudenhofen 90 Minuten lang dorthin, wo es weh tat. Hier klärt Lennert Arend (Mitte) per Kopf, Kapitän Niklas Baus (links) und Jelle Lang sichern ab. Stefan Ding

Fußballerisch war erneut Luft nach oben beim SC Idar-Oberstein, doch von der Mentalität her war der Auftritt gegen den FV Dudenhofen gut. Und prompt gab es nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einen Sieg

Manchmal ist ein Sieg noch wichtiger als sonst. So ging es dem SC Idar-Oberstein bei seinem Heimspielauftakt in die Verbandsliga. Nach der Derby-Niederlage am ersten Spieltag in Baumholder und dem darauf folgenden Rücktritt von Marco Reich samt den Turbulenzen, die solch ein Trainer-Ende mit sich bringt, war der 2:1-Erfolg gegen Oberliga-Mitabsteiger FV Dudenhofen Balsam.







Artikel teilen

Artikel teilen