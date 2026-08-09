Fußballerisch war erneut Luft nach oben beim SC Idar-Oberstein, doch von der Mentalität her war der Auftritt gegen den FV Dudenhofen gut. Und prompt gab es nach einer gefühlten Ewigkeit wieder einen Sieg
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Manchmal ist ein Sieg noch wichtiger als sonst. So ging es dem SC Idar-Oberstein bei seinem Heimspielauftakt in die Verbandsliga. Nach der Derby-Niederlage am ersten Spieltag in Baumholder und dem darauf folgenden Rücktritt von Marco Reich samt den Turbulenzen, die solch ein Trainer-Ende mit sich bringt, war der 2:1-Erfolg gegen Oberliga-Mitabsteiger FV Dudenhofen Balsam.